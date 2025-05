Inscrições de profissionais para o Mais Médicos terminam nesta quinta (8)

As inscrições para a seleção do programa Mais Médicos terminam nesta quinta-feira (8). O processo deve ser realizado no site maismedicos.saude.gov.br. Estão disponíveis mais de 3.100 vagas em 1.600 municípios nas cinco regiões do Brasil. Atualmente, o programa conta com mais de 24 mil médicos atuando em cerca de 4.200 cidades brasileiras.



