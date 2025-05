INSS bloqueia novos descontos de empréstimos consignados em benefícios

O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., determinou o bloqueio de novos descontos de empréstimos consignados para todos os beneficiários. A decisão segue ordem do Tribunal de Contas da União, que deu 15 dias ao INSS para apresentar medidas de ressarcimento a aposentados e pensionistas prejudicados por descontos não autorizados. Mais de R$ 6 bilhões foram desviados no esquema, investigado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União.



