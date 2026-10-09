Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (9)
DJ bêbado é preso por atropelar e matar morador em situação de rua em São Paulo. Piloto morre após avião cair em estação de metrô em Belo Horizonte (MG).
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um DJ bêbado foi preso depois de atropelar e arrastar um morador em situação de rua em São Paulo. Daniel Santana de Jesus dirigia na contramão, quando foi abordado por policiais militares. Ele não obedeceu a ordem de parada. As imagens mostram a perseguição, na zona sul de São Paulo. Durante a fuga, o DJ atropelou um morador em situação de rua - que dormia na calçada - e o arrastou por cerca de 400 metros. O suspeito abandonou o veículo e pulou na piscina de um clube esportivo para tentar escapar. No entanto, acabou preso. O teste do bafômetro confirmou que ele estava embriagado. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. A audiência de custódia de Daniel Santana será neste sábado (10). A defesa dele ainda não se manifestou. E ainda: Piloto morre após avião cair em estação de metrô em Belo Horizonte (MG).
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