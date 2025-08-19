Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia já identificou os dois assaltantes que roubaram o celular da repórter da RECORD Beatriz Casadei, no momento em que ela se preparava para fazer uma entrada ao vivo. Ela teve o aparelho arrancado das mãos. Leandro Bispo dos Santos, de 19 anos, tem quatro passagens por furto e roubo. Gleison da Silva Gabriel, de 25 anos, deu apoio ao assalto. E ainda: RJ: polícia mata suspeito de assassinar policial civil na Cidade de Deus.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!