Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (19)

Polícia identifica suspeitos que roubaram celular de repórter da RECORD. RJ: polícia mata suspeito de assassinar policial civil na Cidade de Deus.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia já identificou os dois assaltantes que roubaram o celular da repórter da RECORD Beatriz Casadei, no momento em que ela se preparava para fazer uma entrada ao vivo. Ela teve o aparelho arrancado das mãos. Leandro Bispo dos Santos, de 19 anos, tem quatro passagens por furto e roubo. Gleison da Silva Gabriel, de 25 anos, deu apoio ao assalto. E ainda: RJ: polícia mata suspeito de assassinar policial civil na Cidade de Deus.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Assassinato
  • Câmara dos Deputados
  • Crianças
  • Furto
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Roubo
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.