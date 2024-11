Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Quatro militares do Exército e um policial federal foram presos nesta terça (19), suspeitos de planejar as mortes de Lula, Geraldo Alckimin e Alexandre de Moraes. As investigações partiram de mensagens encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda: Militares que planejaram golpe são presos enquanto Cúpula do G20 ocorre no Rio