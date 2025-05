Assista a íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta terça (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O torcedor do flamengo Jonathan Messias dos Santos, acusado de matar a torcedora Gabriela Anelli, durante uma confusão entre torcidas, em 2023, foi condenado, nesta terça (20), pelo júri popular. A condenação teve quatro votos favoráveis e três contrários. E ainda: INSS vai pagar auxílio a vítimas do zika vírus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!