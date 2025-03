Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A rodovia dos Imigrantes registrou lentidão no sentido capital, entre os quilômetros 57 e 50, na tarde desta terça-feira (4). A expectativa para a noite do mesmo dia e a manhã de quarta-feira (5) é de um trânsito ainda mais carregado. E ainda: Calor provoca aumento na procura por unidades de saúde no Rio de Janeiro.