Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um ônibus tombou na rodovia MG-223, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Araguari, no triângulo mineiro. O número de mortos chegou a 11. Entre eles, duas crianças. O ônibus saiu de Anápolis, em Goiás, e tinha São Paulo como destino. E ainda: Polícia faz operação para conter avanço do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.



