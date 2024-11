Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (23)

Um sócio do laboratório investigado pela contaminação por HIV de pacientes transplantados no Rio de Janeiro foi preso. Matheus Vieira é a sexta pessoa detida nesse caso após a justiça aceitar o pedido de prisão preventiva. Ele é acusado de ter conhecimento sobre a alteração dos testes que resultaram em diagnósticos errados para dois doadores infectados. A defesa considera a prisão ilegal. Em outra ocorrência, um avião clandestino vindo do Peru foi interceptado pela Força Aérea Brasileira ao desrespeitar ordens da Defesa Aérea do Brasil; o piloto fez um pouso forçado em Lábrea, Amazonas, onde tentou fugir após colocar fogo na aeronave e foi capturado. Além disso, uma pesquisa revelou que 93% das crianças e adolescentes usam a internet no país; especialistas destacam os riscos associados à falta de monitoramento parental nas atividades online desses jovens.