Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí e lança lava a mais de 200 metros de altura

No Havaí, o vulcão Kilauea voltou a entrar em erupção, lançando lava a mais de 200 metros de altura. As imagens são impressionantes e mostram a formação de uma densa nuvem de fumaça. Segundo o Serviço Geológico americano, a lava avançou por cerca de 700 metros. O Kilauea fica a 320 quilômetros ao sudeste de Honolulu, capital do Havaí, e é um dos vulcões mais ativos do planeta.



