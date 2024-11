Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Procon de São Paulo multou a Enel em R$ 13,3 milhões pelo apagão na cidade e região metropolitana, no mês passado. A distribuidora de energia tem até o dia 21 de novembro para pagar a multa ou recorrer na justiça. Essa é a terceira penalidade que a empresa recebe pela má entrega do serviço. A concessionária alega que a falta de energia elétrica foi provocada por um vendaval, considerado o mais forte dos últimos 30 anos. E ainda: Donald Trump é eleito presidente dos EUA.