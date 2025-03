Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um copiloto do helicóptero da Polícia Civil foi baleado durante operação em uma comunidade do Rio de Janeiro. O policial Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, foi atingido na cabeça, passou por cirurgia e está internado em estado grave, no centro de terapia intensiva no hospital Miguel Couto. E ainda: PF faz operação para combater tráfico internacional de armas que abastece o Comando Vermelho.



