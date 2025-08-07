Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um temporal alagou ruas e causou transtornos na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. No Agosto Lilás, mês que lembra a importância das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, uma força-tarefa cumpre mandados de prisão e medidas protetivas de urgência, em todo o país. Cerca de 50 mil agentes de segurança pública participam da operação. As denúncias recebidas pelo número 180 são encaminhadas diretamente para os setores estaduais responsáveis. E ainda: Após saque de carga de carne, PM faz operação no Complexo da Pedreira, no Rio.



