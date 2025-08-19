Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (19)
Após derrota, torcida organizada do Santos invade CT do clube. Empresário confessa ter matado gari em Belo Horizonte (MG)
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta tarde, torcedores organizados do Santos invadiram o centro de treinamento do clube, após a goleada sofrida por 6 a 0 para o Vasco. O grupo quebrou um dos portões de acesso para protestar contra os jogadores e a diretoria. Neymar esteve à frente do elenco e conversou com os torcedores para acalmá-los. E ainda: Empresário confessa ter matado gari em Belo Horizonte (MG).
Últimas