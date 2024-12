Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (2)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, afirmou que vai à Justiça a decisão da CBF de manter os portões do Mineirão fechados para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O encontro acontece na quarta (4) e é o primeiro desde a emboscada de palmeirenses que terminou com a morte de um cruzeirense. E ainda: tumulto deixa mais de 50 mortos durante jogo de futebol em Guiné.