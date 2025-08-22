Receita Federal libera consulta ao 4º lote de restituição do imposto de renda

A Receita Federal liberou nesta sexta (22) a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. A consulta estará disponível a partir das 10 horas no site da Receita Federal. Este lote beneficiará mais de 1,8 milhão de contribuintes com um total aproximado de quase R$ 3 milhões em pagamentos. O crédito será realizado no dia 29 de agosto e haverá nova oportunidade para quem não estiver na lista em 30 de setembro.



