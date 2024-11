Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta segunda (4)

A edição do JR informa que o cantor Aguinaldo Raiol morreu em São Paulo aos 86 anos após um acidente doméstico. Ele caiu no banheiro e sofreu um traumatismo craniano. A queda foi confirmada pela assessoria do artista e ocorreu na zona norte da capital paulista. O socorro demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local. Em outra notícia, o produtor musical Quincy Jones faleceu em Los Angeles aos 91 anos. Reconhecido por seu trabalho com diversos artistas renomados e vencedor de prêmios como Grammys e Oscars, ele é conhecido pelo álbum "Thriller" de Michael Jackson e pelo projeto "We Are The World". Além disso, bombeiros do Paraná encontraram dois jovens perdidos na Serra perto de Curitiba; eles estavam desidratados mas sem informações sobre ferimentos graves. Os jovens tinham saído para uma trilha no sábado e não retornaram conforme esperado.