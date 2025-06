Assista à íntegra da 3ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (13), o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, suspeito de ajudar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, a obter um passaporte português. Segundo as investigações, Gilson teria atuado em favor de Cid, que é delator no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. A ação teria ocorrido no mês passado, no consulado de Portugal em Recife (PE), com o objetivo de facilitar a saída de Mauro Cid do Brasil. E ainda: Caixa-preta de avião que caiu na Índia é encontrada.



