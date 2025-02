Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 horas desta sexta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia ainda não localizou os criminosos que mataram um ciclista para roubar o celular dele em São Paulo. Vítor Medrado tinha 46 anos e foi velado nesta sexta-feira (14) na capital paulista. Os criminosos que mataram o ciclista também são investigados por assaltar e balear um motociclista horas depois de matarem Vítor. E ainda: Homem é preso suspeito de fornecer armamento para grupo de extermínio que atua no Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!