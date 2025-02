Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta terça (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um caminhão desgovernado derrubou uma passarela em Belo Horizonte (MG). O motorista saía de uma distribuidora quando perdeu os freios do veículo. O caminhão desceu uma ladeira de marcha à ré e atingiu uma passarela. Um homem acabou sendo atingido e sofreu uma queda de cinco metros. E ainda: Avião com 176 pessoas a bordo pega fogo antes de decolagem na Coreia do Sul.