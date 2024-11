Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O FBI prendeu um homem acusado de planejar explodir a Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. Agentes começaram a investigar Harun Abdul-Malik Yener após uma denúncia de que ele armazenava materiais para fabricar bombas em sua casa, na Flórida. Durante a investigação, ele revelou a agentes disfarçados que planejava se juntar ao grupo terrorista Estado Islâmico, e que se sente ‘como se fosse um Osama Bin Laden’. O atentado estava programado para ocorrer no dia 18 de novembro. E ainda: corpo do estudante de medicina morto por PMs será enterrado nesta quinta (21).