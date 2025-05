Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal realizou nesta quarta (7) uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Foram alvo as residências e empresas dos investigados, além de casas de câmbio e escritórios de advocacia. Segundo a PF, os suspeitos aliciavam pessoas para atuar como ‘mulas’ no transporte de drogas para a Europa. E ainda: Brasil monitora 80 milhões de pessoas com reconhecimento facial.



