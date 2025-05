Reconhecimento facial ainda apresenta falhas no Brasil, mostra estudo

O Brasil tem a capacidade de monitorar mais de 80 milhões de cidadãos por meio do reconhecimento facial, conforme relatório divulgado recentemente. A vigilância digital intensificou-se após a Copa do Mundo de 2014, mas ainda não existem leis específicas para essa tecnologia. A Defensoria Pública da União e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania alertam sobre riscos de violação de privacidade e discriminação. Além disso, 24 casos de falhas em sistemas foram identificados entre 2019 e abril de 2025.



