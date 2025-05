Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após um dia tenso em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou para os presidentes da Câmara e do Senado os motivos para o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O Congresso se articula para derrubar a medida. Haddad se reuniu na noite desta quarta (28) com Davi Alcolumbre e Hugo Motta. O ministro disse que para este ano é difícil prever outra alternativa, mas que a equipe econômica vai pensar em soluções para os próximos anos. E ainda: Senado aprova projeto de lei que reajusta salários de servidores públicos federais.