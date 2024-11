Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Foi interrompido o julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, réus confessos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. De acordo coma juíza, o júri volta nesta quinta (31) pela manhã. Nesta quarta (30), Ronnie Lessa respondeu aos questionamentos da promotoria e confirmou que Marielle era uma pedra no caminho para lotear terrenos para milicianos. Ele assumiu que cometeu o atentado por causa dos R$ 25 milhões que foram prometidos para ele. E ainda: Justiça decreta prisão de seis torcedores da organizada do Palmeiras envolvidos em emboscada contra cruzeirenses.