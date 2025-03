Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Após um final de jogo quente, marcado por confusão no segundo tempo, o Corinthians empatou com o Palmeiras, em casa, e levantou a taça do Paulistão depois de seis anos. No primeiro tempo, o Timão caprichou na marcação. Nos 45 minutos seguintes, o Verdão chegou forte, mas não conseguiu furar o gol de Hugo Souza nem mesmo ao bater um pênalti. Esse foi o 31º título Paulista do Corinthians, o maior campeão do estado. E ainda: campanha de vacinação contra a gripe começa nesta sexta (28) em São Paulo.