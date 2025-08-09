Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (08)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Tribunal de Contas da União recomenda que a Câmara investigue se existem irregularidades nos gastos de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump confirma encontro com o russo Vladimir Putin na próxima semana. Morre aos 66 anos o cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes do samba. E ainda: Justiça de Portugal revoga nova lei contra imigrantes e que afetava brasileiros