Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (1º)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal informou que apoia o projeto de lei de unificar a segurança pública no país, mas que precisa de novos servidores para atender a demanda. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a corporação apoia a PEC da segurança pública, mas para que as mudanças tenham o efeito desejado, o governo federal vai precisar reforçar o efetivo. A proposta coloca na constituição o sistema único de segurança pública e amplia as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E ainda: serviço de loterias de São Paulo é leiloado por R$ 600 milhões.