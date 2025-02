Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (21)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais poderão atuar como polícia. Com a decisão, os guardas vão poder fazer prisões em flagrante desde que os municípios criem leis para isso. As guardas municipais poderão atuar em cooperação com as polícias Civil e Militar, tendo também permissão para policiamento ostensivo e comunitário. Agora a Prefeitura de São Paulo anunciou que vai mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana. E ainda: suspeito de envolvimento na morte de médica da Marinha é morto em operação policial no RJ.



