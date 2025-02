Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (24)

Confira nesta edição do JR 24 horas: A Grande São Paulo enfrentou, nesta sexta (24), o terceiro dia mais chuvoso em mais de 60 anos. Ruas, avenidas e estações de metrô ficaram alagadas. No momento, 80 mil imóveis ainda estão sem energia elétrica. Durante o dia, na capital paulista, a chuva afetou vários pontos, principalmente nas zonas norte e oeste. O trânsito atingiu recorde neste ano, com 1.062 quilômetros de congestionamento. Até o momento, não há registros de feridos ou desaparecidos. E ainda: temporal na capital paulista afeta viagens do Terminal Rodoviário Tietê nesta sexta (24).