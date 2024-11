Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (25)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Nesta sexta (25), explosões foram ouvidas em Teerã, capital do Irã. Ainda não há registro de mortes ou feridos. Israel confirmou que os bombardeios são contra alvos militares e também disse que são as primeiras repostas contra os ataques do Irã desde outubro de 2023, já que o país é aliado do Hamas. E ainda: com volta da chuva, conta de luz terá bandeira amarela em novembro.