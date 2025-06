Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão dos três condenados pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília, em 2022. Alexandre de Moraes entendeu que a tentativa de explosão está ligada aos atos do 8 de janeiro de 2023. George Washington de Oliveira, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza ficarão presos por tempo indeterminado. Os três já haviam sido condenados e cumpriam a pena em regime semiaberto. E ainda: A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de julho na conta de luz.



