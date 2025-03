Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (28)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: No fim da noite desta sexta (28), o Senado publicou um pacote de benefícios para servidores e parlamentares, que começa a valer agora em março. Uma delas é um dia extra de folga a cada três trabalhados para os servidores. Quem não quiser tirar o dia de descanso, vai poder vender a folga. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, também concedeu aumento nas gratificações e reajuste de 22% no vale alimentação, que agora será de R$ 1.784 por mês para concursados e comissionados. E ainda: no Uruguai, Lula oferece churrasco ao presidente Yamandú Orsi.



