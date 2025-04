Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Morreu nesta terça (22) a menina de 13 anos que comeu um ovo de Páscoa envenenado no Maranhão. A adolescente teve falência múltipla dos órgãos. O irmão, de 7 anos, que também consumiu o chocolate, morreu na última quinta (17). A mãe das crianças continua internada. A suspeita pelo envenenamento está presa. E ainda: Receita abre consulta à malha fina do IR nesta quarta (23).