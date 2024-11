Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (26)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Na noite desta terça (26), o Botafogo venceu o Palmeiras em São Paulo e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar com um chute forte de Gregore após o escanteio. No segundo tempo, Savarino aumentou a vantagem. Adryelson, de cabeça, fez o terceiro. Richard Rios fez o gol de honra do Palmeiras. Agora, o Botafogo se concentra na final da Libertadores contra o Atlético-MG no sábado (30). E ainda: traficantes que usavam taxistas para vender drogas livremente são presos no Paraná.