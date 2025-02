Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (4)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Nesta terça (4), o presidente americano, Donald Trump, recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump afirmou que os Estados Unidos podem assumir o controle da Faixa de Gaza. A declaração foi feita em coletiva de imprensa ao lado de Netanyahu. “Nós vamos fazer o que for necessário e, se for necessário, vamos tomar o controle daquele local e desenvolvê-lo", disse Donald Trump. E ainda: Lula anuncia redução do limite de alimentos ultraprocessados no cardápio da merenda escolar.