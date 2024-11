Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (5)

Veja nesta edição do JR 24 Horas: Apesar de muitas urnas já terem fechado, os Estados Unidos têm seis fusos horários diferentes. A contagem dos votos já começou, mas o último a encerrar a votação é o Alasca, onde a população tem até as 3h pelo horário de Brasília para ir às urnas. Ainda não há um resultado definitivo e a imprensa americana segue na cobertura da apuração de votos durante toda a madrugada. E ainda: estados considerados indecisos devem definir a eleição do novo presidente dos Estados Unidos.