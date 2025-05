Estação de trem em São Paulo é inaugurada com investimento do BNDES

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, participou da inauguração de uma estação de trem que teve investimento do BNDES e do governo de São Paulo. A obra em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, recebeu R$ 3,4 bilhões do BNDES. Ao lado do governador, Tarcísio de Freitas, Mercadante reforçou que o banco está aberto a todos os estados e municípios brasileiros.



