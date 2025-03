O governo federal começa a fazer nesta segunda-feira (31) os pagamentos do programa Pé-de-Meia de 2025 para estudantes do ensino médio. Veja quem vai receber e o cronograma de repasses. E mais: Receita Federal libera nesta semana declaração pré-preenchida do Imposto de Renda



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!