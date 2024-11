Atacante do Flamengo, Bruno Henrique é investigado por esquema de manipulação de jogos e apostas

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de uma operação que apura a manipulação de jogos para favorecer apostas online. Nesta terça (5), policiais federais e agentes do Ministério Público do Distrito Federal estiveram no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O atleta teria forçado uma falta para tomar cartão e favorecer apostas realizadas por parentes e amigos. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. O jogador afirma que não irá se manifestar, por enquanto, já o Clube de Regatas do Flamengo diz que apoiará as autoridades, mas também dará total suporte ao atleta.