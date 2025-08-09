Atentado em universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, resulta na morte de policial

Nos Estados Unidos, um ataque a tiros a uma universidade causou a morte de um policial. Moradores vizinhos ao campus, na cidade de Atlanta, na Geórgia, afirmam que escutaram cerca de 30 disparos depois que um homem armado foi visto na região. Segundo autoridades, o atirador foi morto. Dois policiais acabaram feridos, um deles não resistiu e morreu no hospital. A motivação do ataque ainda está sendo investigada.



