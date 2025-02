Banco Central libera pagamento via PIX por aproximação a partir desta semana

O Banco Central anunciou que, a partir desta semana, será possível realizar pagamentos instantâneos via Pix utilizando a aproximação do celular. Esta nova modalidade permitirá aos consumidores efetuar transações sem digitar chaves ou escanear QR codes. O valor máximo das transações será de R$ 500 e os usuários devem habilitar essa função no aplicativo bancário e na carteira digital para utilizá-la.



