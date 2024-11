Bandeira Amarela passa a valer nesta sexta (1º) e deve deixar contas de luz mais baratas

Começou a valer nesta sexta-feira (1º) a tarifa da bandeira amarela sobre as contas de luz. Ela é mais barata do que a vermelha, que foi cobrada por dois meses seguidos. Com a mudança, o valor extra cobrado para 100 kWh consumidos passa de R$ 7,87 para R$ 1,85. A troca de bandeira foi possível por causa do aumento do volume de chuvas registrado em outubro. Com a seca na região Norte do país, as usinas hidrelétricas geram menos energia, por causa disso, as usinas termelétricas são acionadas. Como elas são mais caras, esse aumento do preço é repassado para o consumidor.