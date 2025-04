Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS já podem consultar o valor da antecipação do 13º salário. O pagamento vai ser feito em duas parcelas. A primeira de 24 de abril a 8 de maio e a segunda, de 26 de maio a 6 de junho. A ordem dos pagamentos respeita o número do NIS e a renda do beneficiário