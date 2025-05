Brasil avança cinco posições e chega ao 84° lugar no ranking de IDH das Nações Unidas

O Brasil avançou cinco posições no ranking global do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) das Nações Unidas. O relatório, divulgado nesta terça-feira (6), levou em conta os dados de 2023. Após o avanço, o Brasil passou a ocupar a 84ª posição na lista que mede o bem-estar da população seguindo os critérios de saúde, escolaridade e renda. Segundo o estudo, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 75 anos, com a recuperação na área da saúde após a pandemia de Covid-19. A renda do brasileiro também cresceu com a queda na taxa de desemprego e aumento no pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família. No entanto, o relatório destacou que não houve avanços na área da educação.



