Brasil deixa o Mapa da Fome após três anos na categoria, aponta relatório da ONU

Após três anos, o Brasil conseguiu sair novamente do Mapa da Fome, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas. O resultado reflete a média entre 2022 e 2024, que colocou o país abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição. O Brasil já havia saído da lista de países com fome em 2014. No entanto, de 2018 a 2020, a ONU recolocou o país na categoria. Sair do Mapa da Fome era uma promessa de campanha do presidente Lula que, pelas redes sociais, afirmou que o relatório é uma conquista histórica, resultado de políticas públicas sérias.



