Brasil e Canadá confirmam missão empresarial com objetivo de ampliar trocas comerciais

Brasil e Canadá confirmaram a missão empresarial com o objetivo de ampliar trocas comerciais. Empresários brasileiros viajarão a Toronto entre 10 e 12 de setembro. O ministro do comércio internacional do Canadá está em Brasília para reuniões com o chanceler Mauro Vieira, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de minas e energia, Alexandre Silveira. O Itamaraty anunciou a retomada das conversas em torno de um acordo de livre comércio entre Mercosul e o Canadá, país alvo de sobretaxas americanas, assim como o Brasil.



