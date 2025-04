Brasil pode bate recorde histórico de turistas estrangeiros em 2025

O Brasil pode bater um recorde histórico de turistas estrangeiros neste ano. A previsão é do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Ele foi recebido pelo CEO do Grupo RECORD, Marcus Vinicius Vieira, e pelo superintendente comercial multiplataforma, Alarico Naves. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o Brasil recebeu, no ano passado, quase 7 milhões de estrangeiros e eles geraram uma receita superior a R$ 40 bilhões. E, neste ano de 2025, o país recebeu 2,8 milhões de turistas em dois meses. Para a Embratur, a exigência de visto aos visitantes da Austrália, Canadá e Estados Unidos, que começou a valer neste mês, não deve atrapalhar o crescimento do turismo no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!