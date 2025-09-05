Logo R7.com
Brasil vence por 3 a 0 último jogo em casa nas eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira encerra a participação nas eliminatórias na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia

Boletim JR 24H

O Brasil venceu o último jogo em casa nas eliminatórias da Copa do Mundo. Já garantido na Copa do Mundo do ano que vem, o Brasil venceu o Chile por três a zero. O jovem Estêvão, de costas para o gol fez o primeiro da seleção e primeiro dele com a amarelinha. Lucas Paquetá ampliou de cabeça. Depois da bola na trave, Bruno Guimarães fechou o placar no Maracanã. Vice-líder, a seleção brasileira encerra a participação nas eliminatórias na próxima terça-feira (9), contra a Bolívia.

