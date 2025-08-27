Logo R7.com
Briga de trânsito acaba com professor universitário morto a tiros na Bahia

A vítima foi identificada como Fabrício Balla Vecchia, de 44 anos; segundo testemunhas, o professor estava com um facão na mão no momento da discussão

Boletim JR 24H|Do R7

Uma briga de trânsito terminou com um professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia morto a tiros, na BR-324, em Salvador, capital baiana. O suspeito fugiu e a polícia ainda não o identificou. Já a vítima foi identificada como Fabrício Balla Vecchia, de 44 anos. Segundo testemunhas, o professor estava com um facão na mão no momento da discussão. O suspeito atirou em Fabrício de dentro do veículo. Ainda não há informações sobre o que motivou a discussão. Fabrício Dalla Vecchia cursou licenciatura em música, na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, em 2004. Em nota, a universidade lamentou a morte do professor. A polícia informou que testemunhas serão ouvidas para esclarecer a autoria e motivação do crime.

